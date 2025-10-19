Inmejorable momento de Messi en la MLS: goleador de la Liga y máximo asistidor

En uno de los partidos que cerró la fase regular de la Conferencia Este de la MLS, el Inter Miami de Lionel Andrés Messi derrotó anoche al Nashville 5 y 2 y el mejor jugador de todos los tiempos marcó tres goles (el segundo de penal) quedando así como el máximo artillero de la MLS en lo que va de la temporada con 29 tantos.

Con este resultado, el Inter culminó en la segunda posición de la tabla de la Conferencia Este detrás del Philadelphia Union, que anoche perdió 2 a 0 en condición de visitante ante el Charlotte.

De esta manera, el Inter de Mascherano jugará la próxima fase de la MLS y culminó esta etapa con 65 puntos, uno menos detrás del Philadelphia.

Aún así es el segundo equipo de mejor rendimiento sumando las dos tablas (la de la conferencia Este y la Conferencia Oeste) y Lionel Messi es el máximo goleador y el máximo asistidor del certamen con 29 goles y 16 asistencias en lo que va de la temporada.

TABLA DE GOLEADORES

Lionel Messi 29

Sam Surridge 24

Denis Bouanga 24

Evander 18

Petar Musa 18

Dejan Joveljic 18