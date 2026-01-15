La dirigencia de Anacleto auditará a la gestión saliente

Tal como adelantó este medio, la dirigencia de Gimnasia aprobó una serie de resoluciones orientadas a fortalecer la organización interna, profesionalizar la gestión administrativa y reforzar los mecanismos de control y transparencia, en el marco de una agenda que busca ordenar procesos y mejorar la rendición de cuentas ante los socios y socias. En ese marco, también se confirmó el inicio de un proceso de auditoría interna integral, que incluye a la gestión saliente.

Mediante la Resolución 1/2026 de la Secretaría General, se dispuso la realización de un proceso de reempadronamiento integral que alcanza a todas las personas físicas y jurídicas que mantienen algún vínculo económico con el club, incluyendo trabajadores y proveedores. Otra de las resoluciones aprobadas fue la creación y puesta en funcionamiento del Departamento de Compras y Contrataciones.

También se avanzará en auditorías específicas, como la vinculada a la indumentaria oficial del club y su comercialización a través del Lobo Shop.