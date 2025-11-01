La Liga entra a la recta final con mucho en juego

Este sábado por la tarde tendremos acción del Clausura de la Liga Amateur Platense. Entramos a la recta final del campeonato, en el marco de la décima jornada, con partidos de alto vuelo en la etapa decisiva tanto por la lucha por el título de campeón, como también por la permanencia en la categoría.

Comenzando el repaso de encuentros, el más destacado estará en Los Hornos, cuando Centro Fomento reciba al Centro Fomento Ringuelet, en un duelo clave por el local que viene como líder, frente a un rival que no viene nada bien con la lucha por el descenso. Unidos de Olmos, el escolta, estará jugando recién el miércoles contra Asociación Iris en cancha de Brandsen, como también lo hará Malvinas que se medirá con Polideportivo Gonnet. Esto debido a su participación en el Regional Amateur.

Otros partidos: Criba - Nueva Alianza; San Lorenzo - Crisfa; Tolosano - Alumni; Everton - Adip y Brandsen - Estrella.