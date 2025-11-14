La Liga tendrá acción de alto vuelo el sábado
Con partidos clave, la Liga Amateur Platense define posiciones en el Clausura.
Este sábado desde las 16.00 la Liga Amateur Platense de Fútbol va a afrontar la fecha número 12 del Clausura de la Divisional A. Tendremos grandes partidos, con toda la pasión de los clubes de barrio y entrando en etapa de definición, con 12 unidades en juego hay tres equipos separados por un punto.
El líder Unidos de Olmos (26) estará visitando en el Pancho Varallo a la Asociación Coronel Brandsen, al tiempo que los escoltas Centro Fomento Los Hornos (25) y Adip (25) estarán midiéndose con Estrella de Berisso y Círculo Cultural Tolosano, respectivamente.
En otro partido clave de la jornada, Centro Fomento Ringuelet enfrentará en el Nido a San Lorenzo de Villa Castells, en caso de perder, el Tricolor perderá la categoría a falta de tres jornada para el cierre del certamen. En otro duelo clave, barrio Aeropuerto será el escenario de Everton y Asociación Iris, determinante por la pelea de abajo.
Otros encuentros: Criba - Alumni y Asociación Nueva Alianza - Polideportivo Gonnet.