La Liga tendrá acción de alto vuelo el sábado

Este sábado desde las 16.00 la Liga Amateur Platense de Fútbol va a afrontar la fecha número 12 del Clausura de la Divisional A. Tendremos grandes partidos, con toda la pasión de los clubes de barrio y entrando en etapa de definición, con 12 unidades en juego hay tres equipos separados por un punto.

El líder Unidos de Olmos (26) estará visitando en el Pancho Varallo a la Asociación Coronel Brandsen, al tiempo que los escoltas Centro Fomento Los Hornos (25) y Adip (25) estarán midiéndose con Estrella de Berisso y Círculo Cultural Tolosano, respectivamente.

En otro partido clave de la jornada, Centro Fomento Ringuelet enfrentará en el Nido a San Lorenzo de Villa Castells, en caso de perder, el Tricolor perderá la categoría a falta de tres jornada para el cierre del certamen. En otro duelo clave, barrio Aeropuerto será el escenario de Everton y Asociación Iris, determinante por la pelea de abajo.

Otros encuentros: Criba - Alumni y Asociación Nueva Alianza - Polideportivo Gonnet.