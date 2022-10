La Selección Argentina presentó la primera lista para el Mundial

A menos de un mes para el arranque del Mundial de Catar 2022, la FIFA recibió durante la jornada de ayer las listas preliminares de los 32 seleccionados que van a disputar el torneo. A diferencia de las ediciones anteriores, el organismo regulador no dará a conocer las citaciones que los países le hicieron llegar, por lo que fue una decisión de cada equipo hacer pública la convocatoria.

La nómina de la Selección Argentina ya fue presentada por Lionel Scaloni: de allí saldrán los 26 que viajarán a Catar para disputar el Mundial.

El reglamento permitía que se incluyeran hasta 55 futbolistas, aunque el DT puso aproximadamente 48. De esos nombres saldrán los 26 que viajarán a Catar para representar a la Albiceleste. De surgir algún lesionado, se podría sumar a alguien que no figure en esta lista preliminar. La definitiva, la de 26 futbolistas, deberá entregarse el 14 de noviembre, seis días antes del inicio de la Copa del Mundo. Es probable que esta primera lista de Scaloni no se conozca de manera oficial, ya que no es obligatorio y tampoco es necesario que la AFA notifique a los clubes a los que pertenece cada jugador.

Los 44 confirmados de la primera lista

• 1- Emiliano Martínez

• 2- Gerónimo Rulli

• 3- Franco Armani

• 4- Juan Musso

• 5- Agustín Marchesín

• 6- Agustín Rossi

• 7- Nahuel Molina

• 8- Gonzalo Montiel

• 9- Cristian Romero

• 10- Germán Pezzella

• 11- Nicolás Otamendi

• 12- Lisandro Martínez

• 13- Marcos Acuña

• 14- Nicolás Tagliafico

• 15- Juan Foyth

• 16- Facundo Medina

• 17- Nehuén Pérez

• 18- Lucas Martínez Quarta

• 19- Marcos Senesi

• 20- Rodrigo De Paul

• 21- Leandro Paredes

• 22- Giovani Lo Celso

• 23- Alexis Mac Allister

• 24- Guido Rodríguez

• 25- Alejandro Gómez

• 26- Enzo Fernández

• 27- Exequiel Palacios

• 28- Thiago Almada

• 29- Nicolás Domínguez

• 30- Lucas Ocampos

• 31- Lionel Messi

• 32- Maximiliano Meza

• 33- Lautaro Martínez

• 34- Ángel Di María

• 35- Julián Álvarez

• 36- Paulo Dybala

• 37- Nicolás González

• 38- Ángel Correa

• 39- Joaquín Correa

• 40- Giovanni Simeone

• 41- Emiliano Buendía

• 42- Lucas Alario

• 43- Alejandro Garnacho