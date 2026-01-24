La Plata

Lanús se quedó con un partidazo en el Nuevo Gasómetro

El Granate venció 3-2 a San Lorenzo en el debut y arrancó el Apertura con triunfo en el Gasómetro.

Lanús pegó en los momentos justos y logró derrotar 3-2 a San Lorenzo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 en el Nuevo Gasómetro. En una ráfaga marcaron Rodrigo Castillo y Carlos Izquierdoz, ventaja inicial a la cual Alexis Cuello le puso suspenso al marcar de penal ya en el complemento. 

Cuando los Gauchos de Boedo se acercaban a una igualdad la distancia volvió a ser de dos goles de diferencias gracias a un golazo de Marcelino Moreno. Si bien Cuello firmó su doblete, no le alcanzó al equipo de Damián Ayude, que inicia el campeonato con una derrota en su casa.  

