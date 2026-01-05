Lautaro Martínez figura en el triunfo del Inter en la Serie A

Lautaro Martínez fue la gran figura en el triunfo de Inter: marcó un gol de cabeza, dio una asistencia y se retiró ovacionado en la victoria por 3-1 ante el Bologna, como local, en la Serie A. Santi Castro fue el autor del tanto de descuento para la visita sobre el final.

El Toro convirtió por segunda vez al hilo (el último había sido frente al Atalanta, el 28 de diciembre). En la liga local ya lleva 10 goles en 17 presentaciones, y cuatro asistencias. El bahiense es el máximo goleador de la Serie A. El Nerazzurri pasó al Milan y es líder del certamen con 39 unidades. Bologna, por su parte, quedó séptimo, con 26.

Por otro lado, el Real Madrid venció por 5-1 a Real Betis en el Santiago Bernabéu por la fecha 18 de liga de española gracias a los goles de Raúl Asencio, Francisco García y el triplete de Gonzalo García, quien suplió la ausencia del francés Kylian Mbappé y tuvo una noche inolvidable.

De esta forma, Real Madrid llegó a 45 unidades, cuatro menos que Barcelona, líder del certamen. Por su parte, García tiene altas chances de haberse ganado un lugar para jugar el ocho de enero ante Atlético de Madrid en Yeda por la semifinal de la Supercopa de España, dado que todo parece indicar que Mbappé aún no se recuperó de su esguince de rodilla izquierda.