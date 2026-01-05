Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Arrancó el Rally Dakar 2026 con la disputa del breve prólogo de 22 kilómetros en carrera. El español Edgar Canet (KTM) dominó en motos, el sueco Mattias Ekström (Ford) se impuso entre los autos.

Argentina está bien representada

Entre tantos aventureros, la lista de argentinos se mantiene en una cantidad importante de 20 personas que van a competir al Dakar. Desde los campeones mundiales, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini en la clase Challenger, hasta los que se lanzan a recorrer el cercano oriente sin mirar los detalles. El neuquino Santiago Rostan es uno de ellos y aseguró a que, al no tener casa propia, alquila su vivienda y prefiere no sumar los detalles para saber lo que cuesta afrontar en esta locura deportiva: “Yo trabajo 12 horas por día y sé que de ahí tengo 8 horas para ahorrar y poder ir al Dakar y 4 horas para seguir viviendo el día a día”.

También estará Luciano Benavides con su KTM, recuperando rodilla y hombro tras una caída en el Rally de Marruecos, semanas atrás. Por último, entre las motos retornará el cordobés Leonardo Cola, representando a Las Higueras y con el objetivo de “terminar lo que empecé en 2020”, cuando abandonó por una lesión. Además, el salteño Kevin Benavides correrá el Dakar por primera vez en cuatro ruedas, acompañado por el sanjuanino Lisandro Sisterna. Otro que se recupera, en su caso de una dolencia en la espalda, es el hispano argentino Fernando Álvarez Castellano, que se anota entre la divisional Side by Side. Aquí también corre Manuel Andújar, doble ganador en cuatriciclos, haciendo debutar en esta carrera a su navegante Andrés Frini. En este grupo estará, dentro del equipo oficial de la marca Can-Am, Jeremías González Ferioli junto a Gonzalo Rinaldi. Hablando de los coches grandes y potentes, Juan Cruz Yacopini es el único anotado de Argentina hasta el momento con una Toyota Hilux, esperando la definición del navegante Bruno Jacomy ante la chance de hacer la carrera con el chileno Lucas Del Río al volante.

Además, en el Dakar Classic se verá a Gastón Mattarucco navegando al colombiano Javier Vélez, así como el cordobés Benjamín Pascual vuelve a las motos eléctricas para defender el triunfo en la clase Mission 1000. A pesar de estar en un día ajetreado, con semejante lista de buena fe, el director de la carrera remarca el valor de la convocatoria desde esta parte del mundo.