Liga de España: Mastantuono gritó su primer gol con Real Madrid

El 23 de septiembre del 2025 quedará en los libros de historia del Real Madrid, ya que Franco Mastantuono realizó su estreno goleador en la goleada ante el Levante, por la fecha 6 de La Liga. A los 37 minutos, Vinicius comandó un contraataque, se la pasó a la joya argentina, quien ingresó al área y, de derecha, la colgó en el ángulo para aumentar la diferencia en el resultado.

Tras cinco partidos jugados, Mastantuono pudo sacudir la red en su nueva etapa en España, la que inició tras su salida de River por el pago de la cláusula de rescisión de 45 millones de euros. El último argentino que había convertido para el Merengue fue Nico Paz, en la victoria frente al Napoli por la UEFA Champions League, en noviembre del 2023.