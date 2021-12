Marcelo Bielsa no seguiría en Leeds para la próxima temporada

El entrenador argentino no continuará en el Leeds United y la decisión de que abandone la entidad podría concretarse en los próximos partidos de la Premier League, más allá de que logre algún triunfo, según informó la prensa británica.

Varios medios ingleses se hicieron eco de la noticia y fueron en la misma sintonía: el club ya tomó la decisión de no contar con Bielsa la próxima temporada ya que el equipo está a un paso de caer en zona de descenso.

El Leeds viene de ser humillado por Manchester City con un contundente 7-0 y en la fecha pasada cayó por 4-1 ante Arsenal. Tres derrotas seguidas y solo cuatro de los últimos 15 puntos es muy poco para lo que pretenden los dirigentes de la institución.

Cabe recordar que el Loco tiene contrato hasta junio de 2022, pero incluso barajan despedirlo antes si los resultados no cambian.

No obstante, hay un gran sector de los hinchas que todavía apoyan al Loco. El exjugador Gabriel Agbonlahor fue tajante sobre esto recientemente: “Los fanáticos de Leeds están confundidos, están eligiendo al entrenador en lugar del club. Cualquier otro grupo de aficionados diría: ¿Sabes, Bielsa? Has hecho un gran trabajo, nos has traído a la Premier League, pero ahora es el momento de irse”.