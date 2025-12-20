Marea albirroja rumbo a San Nicolás

La marea roja y blanca ya está en movimiento. Los hinchas de Estudiantes se preparan para copar San Nicolás y alentar al Pincha en una nueva final, siguiendo un recorrido de viaje obligatorio definido tras la reunión de coordinación entre los organismos de seguridad, los clubes y la organización del evento.

La parcialidad albirroja partirá desde el Estadio UNO, tomará avenida 44 hasta la Ruta N° 6 y luego empalmará con la Ruta N° 9. En San Nicolás, el descenso será por la bajada de avenida Presidente Juan Domingo Perón hacia avenida Rucci. Los hinchas ocuparán la Popular Reynoso, la Platea Rucci y un sector de la Platea del Pozo.

Las puertas del Estadio Único abrirán a las 15 y no habrá venta de entradas el día del partido. Para ingresar será obligatorio presentar el DNI físico, que será escaneado en los accesos, con controles de derecho de admisión. Todo listo para que el pueblo Pincha vuelva a decir presente.