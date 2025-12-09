Martes de Turf en el hipódromo con una agenda cargada de 16 carreras

Esta tarde vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un mega programa de 16 carreras, entre las 13.30 y las 21. En el Especial “Haras El Turf” (1.700 mts.), nuestro voto es para El Quintral, un rendidor hijo de Cursy Roy Top con una cartilla de presentación que lo ubica en la cúspide, ya sea corriendo cerca del fuego o viniendo a la expectativa. Con esas distintas recetas es titular de cuatro triunfos oficiales –viene de ganar un hándicap extraoficial en Tandil- y nueve “placés” en veinte salidas que habla a las claras de que “si no gana…pega en el palo”. Dueño de una gran regularidad, el pasado 8 de noviembre escoltó a Chanclette en Palermo en un cotejo muy similar al de esta tarde y tan solo cinco días después se alzó con un hándicap no computable dejando muy fácil en el camino a Radagast The Brown. Vuelve a contar con la conducción del jockey Jairo Flores y reiteramos, su buen presente lo convierte en el principal candidato al triunfo.

Carrera reservada para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el décimo turno de la programación, con un lote de seis competidores, dispuestos a llevarse los $4.040.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance superlativa de El Quintral, no soslayamos las posibilidades que le caben a un par de contrincantes, tal el caso de Gadzooks que viene de un encontronazo al más alto nivel quedando cerca de Billón y ahora es como que vuelve al “llano”, convirtiéndolo en un hueso muy duro de roer, al igual que Ree Airoso, que viene de ganar la categoría “sobrándole” hilo en el carretel.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Los candidatos de Hoy

1ra.) 8– 3 – 5

2da.) 2 – 1 – 8

3ra.) 2 – 3 - 6

4ta.) 2 – 4 – 9

5ta.) 1 – 3 - 4

6ta.) 2 – 7 – 8

7ma.) 2 – 7 – 9

8va.) 2 – 6 – 8

9na.) 11–13-12-14

10a.) 1 – 6 – 5

11a.) 12 - 1 – 11

12a.) 1 – 2 – 4 - 10

13a.) 8 – 2 – 4

14a.) 5 – 9 – 12

15a.) 2 – 13 – 5

16a.) 6 – 16 – 5 - 8