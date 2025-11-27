Merlini: “Nos permitimos soñar, estamos muy ilusionados”

Tras la gran victoria en Santa Fe y la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, Bautista Merlini dejó sus sensaciones en declaraciones radiales. “Con Unión la realidad es que no fuimos a jugar presionado, eso estaba hace tres o cuatro fechas en salvarnos del descenso y fuimos mas tranquilos de la cabeza y más confiados”, comentó el “Maguito” en Radio La Red.

Consultado sobre lo que viene, Merlini comentó: “Nos permitimos soñar, estamos muy ilusionados, fuimos de los pocos equipos junto con Boca que encontramos resultados y veníamos en alza. Tenemos buen equipo y estamos para dar pelea hasta el final”.

Sobre un hipotético cruce con Estudiantes, el volante ofensivo sentenció: “Si tiene que venir porque así es la vida y el destino nosotros felices de asumir ese reto pero primero hay que pensar en Barracas que es un partido muy complicado de visitante. Si nos centramos en las semis le vamos a errar. Nuestra cancha es una locura con nuestra gente”.