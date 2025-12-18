Messi fue el “Tigre” de la India

Tras el caos de Calcuta y su estadía por Nueva Delhi, Lionel Messi pasó las últimas horas de su llamativo GOAT Tour de India en Vantara, un centro de rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre. Junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, ambos compañeros del Inter Miami e íntimos amigos del argentino, tuvieron una experiencia increíble en el sitio de conservación animal perteneciente a Anant Ambani, uno de los empresarios más importantes de India. Leo aprovechó el momento para recorrer este recinto, donde participó de rituales tradicionales hindúes, y ofreció oraciones por la paz y la unidad mundial. Además, tuvo la oportunidad de ver animales de los más exóticos. Además de ver elefantes, herbívoros y reptiles, el rosarino visitó el lugar de los felinos, específicamente en el Big Cat Care Centre, donde interactuó con leones, leopardos y tigres, dejando imágenes increíbles. Tuvo la chance de alimentar a muchos de estos animales y, en un gesto de reconocimiento por su visita, los dueños del lugar bautizaron a un pequeño león con el nombre de Lionel, en honor al futbolista.