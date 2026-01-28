Mussis sigue entrenando en San Carlos

Luego del empate ante Agropecuario, el plantel de Villa San Carlos de Berisso continuó ayer con las tareas de preparación para afrontar el primer partido del año en la Primera B Metropolitana ante Liniers en el estadio Genacio Sálice.

Mientras se aguarda la programación oficial de la fecha que podría salir hoy, el ex volante de Gimnasia Franco Mussis siguió trabajando en las últimas horas a la parte de los jugadores del Celeste y ya comenzó a buscar nuevas alternativas para jugar ya que por el momento el cuerpo técnico de Pablo Mirando no lo tendrá en cuenta.

Algo parecido había ocurrido con Rodrigo Salinas, aunque después el Pájaro Miranda recapacitó, dio marcha atrás y lo aceptó en el plantel profesional del Celeste.