Paxing dio el salto de categoría y ganó su primera medalla clásica

POR GALOPÓN

En una tarde soleada de jueves, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de trece cotejos. En el Clásico “Tía Gallarda” (1.700 mts.), Paxing, tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con una incuestionable victoria imponiendo condiciones en final desahogado ya que derrotó por la friolera de diez cuerpos a La Guernica, al que no le dio ni la mínima posibilidad de acercarse; mientras que –“allá lejos…”- a siete largos culminaba tercera Nipotina. En la definición estuvieron las dos ejemplares que acumularon la mayoría de los boletos. Nuestra enemiga, vino encimando la carrera hasta el codo donde se “devoró” a la puntera Belle Chanson, mandándola con la música a otra parte. Desde la elipse al disco hizo “trote inglés” y de esta forma en su primera intervención jerárquica sacó chapa de “clásica”. Así, la pupila del entrenador José Cristóbal Blanco – que contó con una acertada conducción del jockey de la casa Martín Valle - redondeó el tercer triunfo de una productiva campaña y con esta demostración se le abre un espectro favorable en las carreras sobre la media distancia en el máximo nivel, en cualquiera de los tres hipódromos.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupó el quinto turno de la programación con cinco participantes en pista, ya que Niebla Peligrosa faltó a la cita y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de La Guernica, que prometía un sport de $2.25, superando por poco lo reunido por Paxing ($2.65).

Abiertos los partidores, la que movió más rápido fue Belle Chanson que al formalizar la carrera le sacó medio cuerpos de ventaja a Paxing, escalonándose por detrás La Guernica, Señorita Maestra y Nipotina. De esa forma descontaron los cuatrocientos metros iniciales con Belle Chanson afirmada en la delantera con un cuerpo de ventaja sobre Paxing, que por igual diferencia dejaba atrás a La Guernica, quedando a su costado exterior Señorita Maestra y Nipotina seguía cerrando la marcha.

Culminando el recorrido de la recta de enfrente la puntera contenía por medio cuerpo a Paxing, quedando a dos largos La Guernica y ya en el codo de la calle 41, Paxing se le fue al humo a Belle Chanson. Promediando la elipse, casi sin oposición pasó a mandar Paxing y desde allí al disco fue un paseo de salud para la buena hija de Señor Candy. Y como dijimos fue abrumadora la diferencia que le sacó a la favorita, en tanto las demás competidoras llegaron como pudieron.

La ganadora vino en 24s.44/100; en 47s.31/100; en 1m.11s.87/100 y en 1m.38s.60/100 hasta completar 1m.44s.93/100 para los 1.700 metros de pista normal.