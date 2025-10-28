Picasso va a Palermo para “pintar” su mejor cuadro

El triunfo de Picasso, la lluviosa tarde del viernes pasado en la pista platense, “llenó el ojo” de su propietario Héctor Esmir Ocampo que en forma consensuada con su nuevo equipo de trabajo encabezado por el cuidador Gustavo Fabbian, hicieron planes en grande para el potrillo ya que elevaron la vara a tal punto que fue anotado en el tradicional Gran Premio “Palermo” ( G I- 1,600 mts.) a disputarse el próximo sábado 8 de noviembre en el Hipódromo Argentino. Inicialmente, faltan las ratificaciones, se las verá con Che Vivi, Comando Secreto, Coro de Rojas, Descamisado, Earth God, El Éxito, Emergent, Kopke, Liberto, Ronda de Ases y Song Joy.

Parada brava, pero no imposible, la que se va a jugar el defensor de las sedas sureñas “El Rey de SAO”, pues siempre sus allegados lo tuvieron como un buen potrillo y crecieron sus pretensiones luego de su reprise triunfal del viernes pasado donde “paseó” su prestancia sobre una pista más que pesada dejando buena impresión derrotando por cinco cuerpos a Spree Port, sin soltar todo el hilo del carretel. La apuesta es muy fuerte porque se las verá con los mejores milleros de la actualidad, pero también servirá para saber para qué está Picasso.

El citado ejemplar entrenado por Gustavo Fabbian quedó en buenas condiciones tras la referida presentanción y por eso esperan una buena actuación en su acceso a las “ligas mayores” del turf porteño.

Por otra parte, también tendrá actividad en los próximos días el veloz Richardisong que tras dos presentaciones exitosas, debutó ganando en la pista platense y enseguida subió a la recta de San Isidro, donde repitió la victoria; tras cartón volvió al hipódromo local para entrar segundo en un compromiso clásico. Ahora correrá en la pista palermitana, en su primera actuación en el circo hípico porteño.