Predio nuevo, amenazas y continuidad del presidente

Un un hecho policial que despierta mucha preocupación entre los responsables de la organización de los eventos deportivos, se confirmó en las últimas horas que el presidente de Villa San Carlos de Berisso fue interceptado por cerca de 20 personas en la esquina de la cancha del Celeste, luego del partido del último sábado ante Cañuelas.



A la máxima autoridad del club se le recriminó por una supuesta decisión de sacar del techo de una de las casas a una veintena de personas que se habían colgado para el ver el partido, situación que fue negada por completo por la máxima autoridad de la institución de Berisso.



Efectivamente, la policía reprimió a un grupo de fanáticos que estaban colgados del techo de una vivienda cercana a la cancha cantando y alentando, cuando en realidad la prohibición de concurrencia a los estadios sigue vigente por la pandemia,

El responsable a cargo del operativo aludió que la medida había sido tomada por la dirigencia del club, y este grupo de personas no tuvo mejor idea que rodear al presidente e increparlo en la esquina de la cancha.



Tocci, quien con 70 años hizo mucho por el club en los últimos dos años, pasó un momento desagradable, pero ratificó que seguirá en el cargo para no darles el gusto a un grupo minúsculo que buscó amedrentarlo.



Además, se encargó de aclarar ante las autoridades de seguridad de la Provincia y de Berisso que no tuvo nada que ver con el operativo desalojo de los fanáticos en los techos, situación que provocó el malestar de otros vecinos que pudieron haber acudido a la Fuerza pública para que los bajen.

Corte de cinta y predio nuevo



En las últimas horas quedó formalmente inaugurado el Predio “Pasión Villera”, ubicado en calle 24 y 174 de Berisso. Allí hicieron su presentación como las categorías 4ta y 5ta División frente a Talleres de Remedios de Escalada.



De la inauguración formaron parte el vicepresidente segundo del club, Norberto Pagliettini junto a integrantes de la Comisión Directiva, el coordinador del área de Fútbol Juvenil, Walter Andrade, el director Deportivo Emmanuel Ávalo Piedrabuena, el padre Juan José Olivetto de la Parroquia Santos Pedro y Pablo de nuestra Ciudad y el entrenador de la Primera División, Laureano Franchi entre otros.



El propio Norberto Pagliettini fue el encargado de dar el puntapié inicial al encuentro de la 4ta División e inaugurar de manera oficial el predio.



“Agradecemos a todas esos socios e hinchas que soñaron con este lugar”, expresó desde la institución berissense.