Principio de acuerdo para la continuidad de Zaniratto

La novela está llegando a su fin y pareciera que con final feliz. Luego de varias idas y vueltas, Fernando Zaniratto seguirá como técnico de Gimnasia en el 2026. El Presidente Carlos Anacleto y el Director Deportivo Germán Brunati volvieron a juntarse con el técnico tripero, la reunión fue positiva y está todo dado para que en el transcurso de la semana se anuncie la continuidad de “Lucho” al mando del plantel profesional.

Según pudo averiguar este medio, la principal traba para llegar al acuerdo era la cuestión económica: una diferencia entre lo que pretendía abonar la CD mens sana y lo que deseaba percibir el extécnico de la Reserva.

La “mesa de fútbol” encabezada por Anacleto siempre destacó la buena predisposición entre las partes y que tras el anuncio rápidamente Zaniratto deberá profundizar en el armado del plantel que realizará gran parte de la preparación física y futbolística en Estancia Chica.

Si bien no está confirmado, “Lucho” fimaría contrato por un año y mantendría su cuerpo técnico. Resta definir el entrenador de la Reserva, ya que la flamante secretaría técnica albiazul considera que hay una “brecha generacional” importante entre Ricardo Kuzemka y sus dirigidos.

La dirigencia busca avanzar en el mercado

Tal como adelantó diario Hoy, la prioridad de la dirigencia en el mercado de pases es concretar el regreso de Nacho Fernández. Hoy por hoy se encuentra frenado por diferencias económicas entre lo que ofrece el club y lo que pretende la representación del volante, aunque ambas partes creen que se va a llegar a buen puerto.

Acto seguido, además de llamar a Milton Casco, la CD encabezada por Carlos Anacleto hará uso de la opción disponible para seguir contando con los servicios del central uruguayo Enzo Martínez. Mas dificil es la posibilidad de que Renzo Giampaoli continúe en el 2026, ya que Boca pretende venderlo y no volver a cederlo.

Por último, cabe recordar que uno de los vínculos que se terminaban era el de Alejandro Piedrahíta, quien ya tiene nuevo equipo luego de haber sido presentado en el CSKA Sofía de Bulgaria.