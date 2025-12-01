Quiero un clásico como el del ’95 y que el Bosque explote de gente

Por Daniel Profe Córdoba

La gran escritora Isabel Allende decía que los factores emocionales pueden llevar al ser humano a realizar acciones o a lograr objetivos que les parecían imposibles y sí los logra.

Esto lo menciono porque hace dos semanas atrás tanto el albirrojo como el albiazul estaban pasando momentos conflictivos por distintos motivos y hoy los vemos muy fortalecidos.

Si el Lobo del Bosque sale victorioso en su partido con Barracas Central se puede dar algo que hace 30 años no pasaba y en lo cual tuve un rol protagonista secundario.

Lo que potencialmente podría pasar es que se vean las caras en el reducto Gimnasta el local y el de 55 y 1 disputando la semifinal de un torneo.

Si bien a los de 60 y 118 le falta una etapa por superar tranquilamente podría darse un enfrentamiento en dónde ya no estaría en juego el que Estudiantes llegue al 1 de promedio como en el 95 (hace 30 años) y tampoco estaría en juego el Campeonato que Gimnasia no pudo ganar en junio del 96. En las dos demostré cómo se deben plantear estos partidos y mis capacidades como entrenador ante el gran Maestro Griguol.

Lo que si se pondría en juego es una instancia que es muy difícil encontrarla en la historia de los clásicos platenses.

El ser humano comúnmente es racional pero a veces da lugar a que se raciocinio sea dominado por las emociones.

Esas emociones pueden llevarlo al hombre a disminuir su rendimiento racional o a elevarlo a niveles impensados.

Sería fantástico. Fue impensado hace apenas unas semanas. Pero se puede dar y los dos deberán estar preparados para afrontar esta posible instancia que, de darse, va a cautivar la total atención de la ciudad de La Plata en la previa, el durante y el después.