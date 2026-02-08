Racing se reencontró con el triunfo y bajó a Argentinos en el Cilindro

Racing consiguió este sábado un triunfo clave al vencer 2 a 1 a Argentinos Juniors en el Cilindro de Avellaneda, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo de Gustavo Costas mostró eficacia en los momentos justos, sumó su primera victoria en el certamen y le quitó el invicto al conjunto de la Paternal.

La Academia comenzó mejor y golpeó en el primer tiempo con un cabezazo certero de Tomás Conechny, que le dio tranquilidad al local. Con el correr de los minutos, Racing ganó confianza y amplió la diferencia gracias a un verdadero golazo de Santiago Solari, que encendió a la gente en Avellaneda. La noche también tuvo condimentos especiales, con el debut de Ezequiel Cannavo y el regreso de Marcos Rojo, piezas importantes para el armado del equipo.

Apenas iniciado el complemento, Argentinos reaccionó y llegó al descuento por intermedio de Erik Godoy, lo que le puso suspenso al desarrollo del encuentro. El Bicho empujó en busca del empate y estuvo cerca de generar un penal a su favor, pero la intervención del VAR desactivó la posibilidad y sostuvo la ventaja académica.