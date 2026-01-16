Rally Dakar: Benavides es el líder sobre el cierre

El Rally Dakar 2026 ingresó en su tramo decisivo y Luciano Benavides dio un paso determinante este jueves al asumir el liderazgo de la clasificación general en la categoría motos. El salteño fue uno de los protagonistas de la undécima etapa, que unió Bisha con Al Henakiyah, con 346 kilómetros cronometrados y más de 500 de enlace, en una jornada donde la estrategia tuvo un peso clave.

La victoria parcial quedó en manos del estadounidense Skyler Howes (Honda), quien se impuso con un tiempo de 3h09m02s. Lo escoltaron el francés Adrien Van Beveren, a 21 segundos, y el español Edgar Canet. Benavides finalizó en la cuarta posición, administrando el ritmo y priorizando la pelea por la general.

El movimiento más importante se produjo en la clasificación acumulada. Benavides se vio favorecido por la táctica de Ricky Brabec, quien reguló sobre el final de la especial con el objetivo de no abrir pista en la próxima jornada. Esa decisión le permitió al piloto argentino, a bordo de la KTM, pasar al frente de la general con una ventaja mínima de 23 segundos sobre el estadounidense, cuando restan apenas dos etapas para el final en Yanbu. En este contexto, largar detrás suele representar una ventaja, ya que permite seguir referencias en la navegación.

Más atrás, el español Tosha Schareina se mantiene en la tercera posición, aunque ya a más de 15 minutos del líder. El australiano Daniel Sanders, campeón vigente, completó la etapa con el hombro vendado tras una fuerte caída, pero continúa en competencia pese a las molestias físicas.

Este viernes se disputará la penúltima etapa del Dakar, con más de 310 kilómetros cronometrados, en una definición que se anticipa ajustada y de máxima exigencia en el desierto saudí.

Tabla de posiciones del Dakar 2026

Motos

1- Luciano Benavides (Argentina) - 44 horas, 48 minutos y 48 segundos

2- Ricky Brabec (Estados Unidos) - +23 segundos

3- Tosha Schareina (España) - +15 minutos y 16 segundos

Autos

1-Nasser Al-Attiyah (Qatar) - 44 horas, 39 minutos y 59 segundos

2- Nani Roma (España) - +8 minutos y 40 segundos

3-Sébastien Loeb (Francia) - +18 minutos y 37 segundos

Challenger

1-Pau Navarro (España) - 49 horas, 52 minutos y 46 segundos

2-Yasir Seaidan (Sudáfrica) - +25 minutos y 8 segundos