Rally Dakar: comienza la última semana en Arabia Saudita

El Rally Dakar completó su primera semana de actividad en Arabia Saudita, con el prólogo y seis etapas disputadas, y a falta de siete tramos para el final, los salteños Luciano y Kevin Benavides vuelven a ubicarse entre los protagonistas de la competencia más exigente del automovilismo mundial. A continuación, el panorama de la legión argentina y los líderes de cada una de las categorías.

En motos, la clasificación general es encabezada por el australiano Daniel Sanders, escoltado por el estadounidense Ricky Brabec y por Luciano Benavides. El piloto salteño, que disputa su noveno Dakar, se encuentra a 10 minutos y 15 segundos de su compañero de KTM. Más atrás aparecen el español Tosha Schareina y el chileno Ignacio Cornejo.

Dentro de Rally 2, la división de motos privadas, el liderazgo parcial corresponde al estadounidense Preston Campbell, seguido por Toni Mulec y Konrad Dabrowski. Los argentinos Juan Santiago Rostan y Leonardo Cola marchan lejos de los primeros puestos, en las posiciones 25 y 38 respectivamente.

En autos, Argentina se quedó sin representantes en la categoría Ultimate tras el abandono de Eduardo Blanco en la sexta etapa. La lucha por la punta está en manos de nombres históricos: lidera Nasser Al-Attiyah, seguido por Henk Lategan y Nani Roma.

La categoría Stock, con solo seis vehículos y sin presencia nacional, tiene al lituano Rokas Baciuska al frente, por delante de Stéphane Peterhansel y Ronald Basso.

En Challenger, la divisional con mayor cantidad de argentinos, lidera el español Pau Navarro, aunque el matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se mantiene segundo, a 4 minutos y 57 segundos. El tercer puesto es para el chileno Lucas del Río, navegado por el argentino Bruno Jacomy. David Zille y Sebastián Cesana ocupan la quinta posición, seguidos por la neerlandesa Puck Klaassen, con Augusto Sanz, mientras que Kevin Benavides y Lisandro Sisterna marchan 14°.

En Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini son los argentinos mejor ubicados, séptimos a 1h56m54s del líder Brock Heger.