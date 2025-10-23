Real Madrid, Chelsea y Liverpool brillaron en la Champions

La tercera fecha de la Champions League cerró este miércoles con una jornada cargada de goles y grandes actuaciones. El Real Madrid se impuso por la mínima a la Juventus en el Santiago Bernabéu: 1-0 con gol de Jude Bellingham tras un rebote en el palo luego del disparo de Vinicius. Franco Mastantuono ingresó en los últimos minutos y sumó experiencia en el torneo más importante de Europa. Con este triunfo, el equipo de Carlo Ancelotti mantiene puntaje ideal y se afirma como candidato.

Pero no fue el único resultado destacado. El Chelsea goleó 5-1 al Ajax con gol de Enzo Fernández, mostrando un gran nivel colectivo. Liverpool también hizo lo suyo: 5-1 al Eintracht Frankfurt con Alexis Mac Allister como titular. El Bayern Munich completó la tanda de goleadas con un sólido 4-0 frente al Brujas.

Estos partidos se suman a la lluvia de goles del martes, cuando Barcelona aplastó a Olympiacos (6-1), el PSG goleó al Leverkusen (7-2), Arsenal hizo lo propio ante Atlético de Madrid (4-0), Inter ganó 4-0 al Union Saint-Gilloise y el PSV sorprendió al Napoli con un 6-2.

La fase de liga empieza a acomodar a los candidatos: los ocho primeros irán directo a octavos, del 9° al 24° jugarán playoffs y del 25° al 36° quedarán eliminados. La Champions está que arde.