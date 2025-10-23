Bullrich volvió a reprimir jubilados y personas con discapacidad

Como cada miércoles, jubilados marcharon al Congreso para exigir aumento de sus haberes y acceso a medicamentos. En esta ocasión, se sumó la convocatoria del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para exigir la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. La misma fue votada y ratificada por ambas cámaras del Congreso, pero el gobierno de Milei se niega a cumplir.

Y como cada miércoles desde hace varios meses los jubilados, y ahora también las personas con discapacidad, se encontraron con un fuerte operativo de seguridad desplegado por la Policía Federal Argentina (PFA) que conduce Patricia Bullrich.

Los efectivos policiales mantuvieron a los manifestantes sobre la vereda en cumplimiento del protocolo antipiquetes. De todos modos, no se pudo evitar el corte de tránsito alrededor de la Plaza Congreso. En este contexto, hubo forcejos que derivaron en empujones de los agentes hacia los adultos mayores. Incluso, llegaron a golpear a jubilados presentes.

“Soy jubilado y discapacitado, traigo un remedio que lo dejé de tomar 30 días para dárselo a otro jubilado discapacitado. Nosotros, entre jubilados, nos entregamos los medicamentos y no el Gobierno”, relató un hombre al móvil de C5N.

Otro de los jubilados presente mostró su enojo por los golpes que recibieron por parte de la Policía con las mismas vallas de hierro: “¿Cómo nos van a tratar así a los jubilados? Somos gente grande y nos tiran los fierros encima, ¡están locos!”.