Real Madrid y Barcelona se enfrentan con el liderato en juego

La décima fecha de LaLiga 2025/26 traerá uno de los partidos más esperados: Real Madrid vs Barcelona, que se jugará el domingo 26 de octubre desde las 12:15 en el estadio Santiago Bernabéu. Este es uno de los grandes encuentros que paraliza al mundo, captando gran atención de los amantes del fútbol.

El Merengue llega puntero con 24 puntos, tras ocho victorias y una derrota, mientras que el Culé marcha segundo con 22 unidades, apenas dos puntos detrás. En sus últimos compromisos, la Casa Blanca venció 1-0 a Getafe, y el Blaugrana derrotó 2-1 a Girona.

Ambos equipos apuestan al triunfo: el Madrid para estirar su ventaja y como local tratará de imponer su ritmo; el Barcelona para alcanzar la cima y confirmar que puede pelear en todas las canchas. La diferencia mínima en la tabla anticipa un duelo intenso y de alto voltaje.