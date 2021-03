Reconocieron al Pejerrey Jalul, referente del ring platense, de Tolosa y Ringuelet

La Comisión Municipal de Boxeo de La Plata reconoció el pasado fin de semana a Gustavo Guillermo Yalul, por su trayectoria formando púgiles en la ciudad durante las últimas dos décadas. Visiblemente emocionado y agradecido por el reconocimiento, el Pejerrey (como se lo conoce) destacó: “Estoy agradecido a la Comisión de Boxeo Municipal por el reconocimiento por la trayectoria de entrenador y porque saqué campeones como a Rubén Ciro Acosta, que ganó el OMB latino en el Luna Park, y a Ezequiel Maderna, campeón argentino OMB latino, y a Mateo Verón campeón argentino”, recordó Yalul, quien trabajó y entrenó en varios clubes de La Plata, pero que se destacó siempre en la zona de Ringuelet y Tolosa, especialmente en el club Villa Rivera, en donde le tocó entrenar y trabajar con Juan Pablo Lucero y Luis Rivera.



“También saqué a los tres campeones y a Verón con su papá ganamos en Punta Indio el título argentino y subí grandes glorias del deporte en el Luna Park a boxeadores argentinos y extranjeros. Me considero un obrero del ring y un campeón de la vida, y mi agradecimiento a Carlos Tello y José Menno y al Nene ­Dipilato. Que Dios los tenga en la gloria. Ellos me dejaron un gran legado.



También quiero agradecerle a Alberto Zacarías y el Tigre Lencina, que siempre me dieron una mano y me hicieron crecer como entrenador en el mundo del boxeo”, comentó el Pejerrey.



“Yo gané un título que me llena de orgullo: grandes amigos. El título que gané es el de la humildad y lucho por la humildad y le agradezco a los promotores y a Brisuela también”, expresó este boxeador de la ciudad, que con su trabajo colaboró en reiteradas ocasiones a sacar a muchos jóvenes de la calle para meterlos en un gimnasio para que puedan abrirse paso en el deporte.