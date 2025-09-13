Ridge Prince sorprendió a los más creídos y los derrotó fácil

En una tarde primaveral, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un mega programa de dieciseis cotejos. En el Premio “Saturnino Bello” (1.200 mts.), Ridge Prince sorprendió a propios y extraños, para alzó con la victoria imponiendo condiciones con holgura ya que derrotó por cuerpo y medio cuerpo a Color Vision, mientras que a igual margen culminaba tercero Glorioso Rim. El ganador, siempre vino en el fuego; así, en pleno codo pasó a enseñar el camino y silbando bajito se vino hasta el disco. El defensor del stud “Las Banderitas”, de esta forma del plano jerárquico volvió a la categoría logrando el cuarto triunfo de su campaña y contó con una acertada conducción del jockey aprendiz Guillermo “Pomelo” Reynoso. Así, el pupilo del cuidador Néstor Pastor queda muy bien posicionado para los próximos compromisos sobre la corta distancia.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de dos o tres carreras, ocupó el segundo turno de la programación con los seis participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Equal Romano ($3.10) superando por poco lo reunido por Cacal Island ($3.45) y por Glorioso Rim ($3.50).

Abierto los partidores, Cacal Island asomó a la descubierta primereando a Ridge Prince y a Glorioso Rim y ni bien se formalizó la carrera, Cacal Island corría con medio cuerpo de ventaja sobre Ridge Prince, quedando a dos cuerpos Glorioso Rim, escalonándose luego Maffasanti, Colour Vision y el favorito, cerrando la marcha.

De esa forma culminaron el recorrido del opuesto coincidiendo con que Ridge Prince desbordaba a Cacal Island, quedando muy cerca Glorioso Rim y el resto de los competidores. Completaron la elipse de la calle 41, con el puntero firme en su andar y que al pisar la recta abrió a a media cancha mientras que Cacal Island se mantenía en lucha por los palos. A falta de 250 metros para la definición se desprendió Ridge Prince para seguir viaje hasta el disco que cruzó con cuerpo y medio de luz sobre Colour Vision, que se quedó con la segunda chapa, avanzando por adentro, desde el fondo.

El ganador vino en 23s.91/100 y en 47s.28/100 hasta completar el buen tiempo de 1m.10s.98/100 para los 1.200 metros de pista normal.