Roger Federer volverá a jugar tras su retiro

Roger Federer volverá a pisar una cancha del Australian Open en enero, a más de tres años de su despedida del tenis profesional. El suizo, de 44 años, participará de un partido de exhibición durante la ceremonia inaugural del primer Grand Slam de la temporada, en un evento que reunirá a varias leyendas del deporte.

La organización del torneo confirmó que la exhibición se disputará en la Rod Laver Arena y contará también con la presencia de Andre Agassi, Patrick Rafter y Lleyton Hewitt. Será un encuentro especial, pensado como celebración y apertura oficial del certamen.

Federer no juega en Melbourne desde la edición 2020, cuando cayó en semifinales ante Novak Djokovic. Luego de ese torneo, las reiteradas lesiones de rodilla lo llevaron a someterse a varias intervenciones quirúrgicas y a una prolongada inactividad. En septiembre de 2022 anunció su retiro definitivo, poniendo fin a una carrera extraordinaria en la que conquistó 20 títulos de Grand Slam y dejó una huella imborrable en la historia del tenis.