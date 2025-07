Rugby: Los Pumas vencieron a Uruguay

En el cierre de la ventana internacional de julio, Los Pumas superaron con contundencia a Uruguay por 52 a 17 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, consiguió redimirse luego de la ajustada caída ante Inglaterra en San Juan (22-17), y se despidió del público con una sonrisa. El encuentro también tuvo un tinte emotivo: marcó el adiós de Santiago Cordero con la camiseta albiceleste y el debut oficial de tres nuevos valores: Santiago Pernas, Nicolás D’Amorim y Faustino Sánchez Valarolo.

Uruguay, que venía de aplastar a Rumania por 70-8, encontró a un rival con hambre de revancha. Los Pumas mostraron solidez ofensiva, ritmo de juego y contundencia para cerrar una actuación que ilusiona de cara al Rugby Championship 2025.

Pero la jornada rugbística no terminó ahí. En el ámbito local, el Top 12 vivió una fecha clave. En La Plata, el CASI logró una victoria contundente con punto bonus ante el equipo platense, lo que le permitió descontar unidades frente a Belgrano en la tabla. Tras un primer tiempo ajustado (15-13 para el local), el conjunto de San Isidro explotó en el complemento: apoyó cinco tries y, con una gran actuación de Tumbarello (dos conquistas) y Akemeier (cuatro conversiones y dos penales), selló un 44-15 categórico. El encuentro también tuvo disciplina repartida, con dos tarjetas amarillas por lado.

En otro cruce con mucho en juego, Buenos Aires se quedó con un duelo vital ante San Luis. De local, y gracias a la puntería de Francisco Lamensa con el pie, se llevó la primera parte por 9-8. En el complemento, los tries de Handley, Bensadon y Etcheverry inclinaron la balanza para los porteños, que vencieron 26-18 al conjunto marista, que sólo pudo descontar a través de Uvieda.

La emoción llegó desde Tortuguitas, donde Los Tilos logró un triunfo vibrante ante Alumni por 40 a 35. El primer tiempo fue cambiante: Alumni comenzó mejor y dominó con dos tries (Tapia y Fuentes), pero los de Barrio Obrero reaccionaron con Fernández Armendáriz y Puertas. Un try de González Chávez sobre el cierre le dio el parcial al local. En la segunda parte, Los Tilos fue más efectivo, apoyó tres veces más y resistió los embates finales del último campeón, que arañó el bonus defensivo pero no pudo evitar la caída.

En la Primera A, Universitario se hizo fuerte en Gonnet y venció por 32 a 22 a Olivos mientras que en Tercera, Albatros no afloja y goleó 59 a 13 a Vicente López.