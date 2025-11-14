Rugby: Los Pumas y un duelo clave ante Escocia

La Selección Argentina de rugby afrontará un duelo decisivo este domingo ante Escocia en Murrayfield, con mucho más en juego que el resultado. El partido no solo renovará una histórica rivalidad, sino que será clave para mantener a Los Pumas dentro del Top 6 del ranking de World Rugby, posición que definiría su condición de cabeza de serie en el sorteo del Mundial Australia 2027.

Argentina llega fortalecida tras vencer a Gales por 52-28 y con un historial parejo ante los escoceses: 12 triunfos y 13 derrotas en 25 enfrentamientos oficiales. El último antecedente, en 2022, fue una dura caída por 52-29 en Edimburgo, aunque ese mismo año Los Pumas habían logrado buenos resultados como locales.

En la clasificación mundial, Argentina figura sexta con 84.30 puntos, detrás de Francia y apenas por encima de Australia. Escocia, que domina el historial reciente con 10 victorias en los últimos 14 cruces, representa un desafío mayúsculo. Sin embargo, Argentina cuenta con recuerdos imborrables, como los triunfos mundialistas de 2007 y 2011. El duelo en Murrayfield será crucial para sostener el ranking y marcar el rumbo hacia 2027.