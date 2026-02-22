San Carlos se juega una final contra Ituzaingó

Luego de perder de local contra Liniers, Villa San Carlos de Berisso volverá a jugar hoy por el Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana ante Ituzaingó con la obligación de cambiar la imagen.

El Celeste de Berisso terminó muy cuestionado por los resultados que se venían obteniendo en los amistosos de la pretemporada, en la que llegó a perder contra Estrella del Sur, el rival que hoy debutará en la C contra Cambaceres.

El entrenador Pablo Miranda recibió varias recomendaciones del director deportivo Aguimzer y de algunos directivos como el vicepresidente Alegre, pero aún así no confirmó la presencia de Rodrigo Salinas como titular para el encuentro de esta tarde.

La intención es que Franco Mussis ocupe un lugar en el banco de suplentes, aunque desde el departamento de prensa del club tampoco confirmaron la lista de convocados para este partido.