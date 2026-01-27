San Carlos y Cambaceres entraron en la recta final de la preparación

Con el calor de la última semana del mes de enero, Defensores de Cambaceres y Villa San Carlos de Berisso empezaron a “calentar” motores para llegar de la menor manera al inicio de tornos de la Primera C y la Primera B Metropolitana respectivamente.

Para el Celeste de Berisso, que el sábado empató sin goles contra Agropecuario, será una semana de definiciones ya que se espera la programación oficial de la primera fecha del certamen, que lo tendrá recibiendo a Liniers el fin de semana del 14 de febrero.

En San Carlos viene entrenando a la par del plantel el exvolante de Gimnasia Franco Musis, pero hasta el momento no hubo señales ni avances de que el entrenador Pablo Miranda le pueda hacer un lugar.

Además, se confirmó el acuerdo con Rodrigo Salinas, y se mantiene una firme disputa en el arco entre el referente histórico Pablo Bangardino y Tomás Akimenco, quien terminó atacando el año pasado.

Cambaceres ganó otro amistoso

Mientras continúa la preparación para el debut ante Estrella del Sur en el campeonato de la Primera C, Defensores de Cambaceres disputó ayer un nuevo partido amistoso ante un equipo de jugadores libres y terminó ganando 3 a 1.

La principal novedad fue la total recuperación de Patricio Contana, quien además de marcar un de los goles, mostró una plena y total recuperación de la lesión que había sufrido en el primer día de entrenamiento en el predio de Atulp en Punta Lara.

Para esta oportunidad, el entrenador Hernán Darío Ortiz usó a al arquero Calvo, Arguello, Alderetes, Frojan, Renzo Fernandez, Benjamín Gonzalez, Ledesma, Baglieri y Abelando, Michelena y Basile.

Además de Contana también marcaron goles Basile y Zárate.

Hoy el equipo de Indio Ortiz volverá a entrenarse en el predio de Atulp en Ensenada y recién el sábado tendrá otro amistoso en Magdalena enfrentando al Sport Club.

La intención del cuerpo técnico es aprovechar esta semana para definir y acortar el plantel que formará parte del torneo de la Primera C con intenciones de ser protagonista y buscar pelear el ascenso a fin de año.