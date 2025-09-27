Se terminó el Promocional, pero sigue la Liga

Este viernes llegó a su final el campeonato Promocional Amateur 2025, con andar flojo de Everton y Estrella, que tuvieron que un abrir y cerrar de ojos armar planteles para una doble competencia muy compleja, ya que la idea era no descuidar el Clausura de la Liga Amateur Platense.

La Cebra, que había tenido un rendimiento sobresaliente en la temporada 2024, quedó último, sumando solamente cinco puntos de 30 posibles. Ayer por la tarde, perdió feo como local 3-0 ante Defensores de Glew por el Grupo A.

Los de barrio Aeropuerto lograron bajar la persiana con un triunfo 2-0 frente a Juventud de Bernal, finalizando en la cuarta colocación con 11 unidades en el Grupo B.

Por último, vale repasar que la Liga tendrá acción este domingo a las 16.00, debido a que por cuestiones de seguridad no se puede tener actividad hoy, ya que Gimnasia será local en 60 y 118.