Secreto a voces: Boselli será el primero para el Ruso

Comenzó el verano y el mercado de pases empieza a calentarse. Si bien todavía no hubo demasiados movimientos de traspasos en el fútbol argentino, con el libro de transferencias abierto y a poco de iniciar las pretemporadas, Estudiantes empezó a mover sus fichas.

La última reunión que tuvo el cuerpo técnico encabezado por Ricardo Zielinski con la dirigencia de Estudiantes terminó de definir una de las primeras noticias para el armado del equipo: se trata del retorno de Mauro Boselli.

Según pudo confirmar diario Hoy, el delantero de 36 años tiene acordada de palabra su llegada al Pincha. Aunque aún restan detalles del contrato, no impediría que el atacante ponga la firma y convertirse así en el primer refuerzo del elenco comandado por el Ruso.

Mauro, que llega libre desde Cerro Porteño (donde por decisión propia y personal no quiso renovar), firmaría por un año, aunque con opción a que se extiende por otra temporada más si es que ambas partes están de acuerdo.

La posibilidad surgió debido a que el jugador quería volver al país, ya que en el último año sufrió algunos inconvenientes personales, algo que le terminó de hacer inclinar la balanza para retornar y estar cerca de su familia. Pese a que la dirigencia albirroja siempre le manifestó que tenía las puertas abiertas del club, restaba el visto bueno del entrenador de turno. Por esta razón, el viernes pasado hubo un cónclave que dirimió en la vuelta de Boselli, y por lo tanto su segunda etapa en Estudiantes.

El Ruso no puso reparos para su regreso y estuvo de acuerdo con los dirigentes que la incorporación de un futbolista como Mauro aportará al objetivo de hacer un gran papel en la Copa Libertadores del año próximo. Es cuestión de tiempo. Si no es hoy, será mañana… Mauro Boselli será la primera cara nueva en la pretemporada del plantel.

Un dilema para Zielinski

El entrenador no quiere perder la solidez defensiva que encontró con Agustín Rogel, pero al mismo tiempo trabaja junto a la Secretaría Técnica para sumar al defensor Cristian Lema.

El técnico lo llamó, le hizo saber que lo quiere en su equipo para la Copa, pero las negociaciones no son sencillas. Tiene ofertas del exterior y al Pincha se le hace complejo competir en números con los clubes de afuera. Algo parecido sucede con Rogel, que hoy por hoy está afuera del club. No quiere resignar parte del dinero que percibe en Francia y Estudiantes no está en condiciones de hacerse cargo de su sueldo. Así, un panorama difícil.

Facundo Mura seguirá su carrera en Racing

Según pudo saber diario Hoy, Facundo Mura, que pertenece a Estudiantes pero que se encontraba a préstamo en Colón de Santa Fe, continuará su carrera en Racing de Avellaneda.

El lateral derecho debía retornar al Pincha luego del 31 de diciembre de este año, pero rápidamente su representante y el club albirrojo empezaron a trabajar en su salida, debido a que Ricardo Zielinski no lo iba a tener en cuenta.

Así, y por un pedido expreso de Fernando Gago, técnico de la Academia, Mura será refuerzo del elenco de Avellaneda. Se irá a préstamo por un año, con cargo y con opción de compra. Estudiantes hace pocos días se aseguró la continuidad de Leonardo Godoy y además también cuenta con Matías Aguirregaray en el plantel, por lo cual Mura no iba a tener espacio en el equipo para el 2022.