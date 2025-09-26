Semifinales confirmadas: Liga de Quito-Palmeiras y Racing-Flamengo

Luego de la clasificación de Flamengo ante Estudiantes, quedaron definidas las semifinales de la Libertadores. Liga de Quito cumplió con los deberes y lo hizo con creces. El elenco ecuatoriano cosechó la tan ansiada clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Sao Paulo: tras el 2-0 de la ida, el Albo se impuso por 1-0 en la revancha. Otra página dorada en la historia del conjunto ecuatoriano.

El equipo de Tiago Nunes ya apunta a lo que será la presentación ante ni más ni menos que Palmeiras, que viene de dejar en el camino con cierta autoridad a River Plate. Si bien la tarea no pinta sencilla, la realidad marca que LDU se ha hecho fuerte contra los brasileños.

Los partidos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores se disputarán el 21 y 22 de octubre, mientras que las revanchas serán una semana más tarde, el 28/10 y el 29/10. Ambos partidos se podrán ver en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.