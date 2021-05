Sergio Hernández retomó el vínculo y dirigirá los Juegos Olímpicos

La Confederación Argentina de Basquet anunció que se ha retomado la relación contractual con Sergio Hernández, quien será el entrenador de la Selección masculina durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Primero me sale decir que estoy realmente muy feliz por tener esta chance de llegar a mi cuarto Juego Olímpico –NdeR: tres como DT principal y el segundo, en Londres 2012, como asistente-, con el plus de hacerlo con este plantel tan especial y al que siento tan cercano a mis afectos. Y, segundo, me siento muy agradecido con la CAB por haberme permitido salir del contrato para tomar la oportunidad de Zaragoza y ahora retomar esta función al frente del equipo nacional”, expresó el coach bahiense de 57 años para Prensa CAB.

“Somos gente de palabra y lo que acordamos con Sergio en su momento, lo respetamos. Es el indiscutido líder de líder de este plantel y ahora vamos, todos juntos, a buscar el mejor resultado posible a Tokio”, agregó Fabián Borro, presidente de la CAB, tras la firma del acuerdo.

“Ya era de público conocimiento que, para fichar en la Liga ACB, no podía tener dos contratos y por eso tuve que renunciar al mío en la CAB. Ahora, ya liberado en España, retomamos el diálogo y acordamos rápidamente lo que teníamos pensado, que era seguir hasta los Juegos Olímpicos”, informó el coach bahiense, quien comentó por qué tomó la decisión de interrumpir le vínculo con Zaragoza.

“No tengo ningún problema de salud, pero sí en su momento se juntaron varios casos de Covid-19 en mis seres queridos y sentí que debía volver. Son tiempos para estar cerca, no lejos y solo. ¿De qué sirve estar bien yo si los demás no la pasan igual? Zaragoza es un club espectacular, para proyectar a largo plazo, y las dos partes estábamos contentas, pero no tenía las fuerzas suficientes para seguir y quise ser lo más honesto posible. Ahora estoy más tranquilo y ya enfocado en Tokio y la preparación”, manifestó Hernández.