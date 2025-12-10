Sigue la cadena de oración por el joven que cayó desde la tribuna centenario
Federico Díaz Cano continúa en estado delicado pero estable.
El hincha del Lobo que cayó al vacío desde la tribuna Centenario en la previa del clásico continúa en estado delicado pero estable. Así lo confirmaron desde su entorno familiar a diario Hoy.
Federico Díaz Cano fue operado de urgencia tras sufrir fracturas múltiples y un severo traumatismo encéfalo craneano. Luego de las transfusiones de sangre, los médicos dieron el visto bueno para el traslado a una clínica privada donde seguirá la recuperación . Según pudo averiguar este medio, la familia está un poco más tranquila, agradece los mensajes de afecto y las cadenas de oración.
El fanático tripero de 35 años es hijo de "Marito" Díaz, un histórico personaje vinculado al Lobo que trabajó durante muchos años en la institución.