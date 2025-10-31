Silencio Dramático buscará un éxito que lo lleve al “Joaquín V. González”

POR GALOPÓN

Por tercer viernes consecutivo, esta tarde –despidiendo al mes de octubre- habrá acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo, que abre sus puertas para ofrecer un programa de catorce carreras, entre las 13.30 y las 20. En el Hándicap “Haras La Biznaga” (1.400 mts.), se destaca la presencia de Silencio Dramático, un hijo de Grand Reward que ha corrido poco pero muy bien, ya que cuenta con tres victorias y un segundo puesto en seis salidas a la pista. Lo destacable de su breve campaña, es que sus mejores entregas coinciden con sus últimas cuatro intervenciones, a saber, en forma metódica pisó esta pista, una vez al mes, desde junio y hasta agosto que se transformaron en tres victorias. En su salida postrera perdió por “nada” contra Hit Colchonero, que le vino a ganar cuando ya contaba los porotos. La distancia la conoce al dedillo y cuenta con todo a favor para dar el gran salto al plano jerárquico en su primera actuación a este nivel. En el final seguramente va a tratar de prevalecer favorecido con el bajo peso que lleva en comparación con los contrincantes de mayor riesgo que va a tener, llámense Payucano o El Patio, que son los mayores escollos en el camino del ansiado triunfo que lo catapulte a compromisos de alto nivel, como podría ser el Clásico “Joaquín V. González” (G II-1.600 mts.), del próximo 19 de noviembre.

La carrera es un Hándicap reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el octavo turno de programación, con un interesante lote de once competidores, dispuesto a llevarse los $5.070.000 de premio que le espera al ganador.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego… señores.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 1– 6 – 7

2da.) 6 – 2 – 1

3ra.) 4 – 1 - 2

4ta.) 5 – 4 – 9

5ta.) 1 – 3 - 7

6ta.) 1 – 9 – 4

7ma.) 1 – 7 – 6

8va.) 7 – 5 – 3

9na.) 1 – 8 - 3

10a.) 2 – 8 – 4

11a.) 2 - 14 – 7 - 3

12a.) 5 – 6 – 2

13a.) 12 – 9 – 15 – 14