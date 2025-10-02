Sin clásico, son 14 pujas comunes en el teatro del turf

Por GALOPÓN

Arrancando el mes de octubre, habrá nuevamente acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo. A partir de las 13, levantará el telón del circo hípico local para ofrecer una interesante mega función de 14 actos, estando anunciada la última carrera para las 19.30.

Sin cotejo de nivel jerárquico, destacamos el Premio “Quick Call” (1.600 mts.) a disputarse en el sexto turno de la tarde. El mismo está abierto para potrancas de 3 años que no hayan ganado, con un peso uniforme de 56 kilos, y han comprometido su presencia seis ejemplares dispuestas a medir fuerzas por una recompensa de $4.510.000. Confiamos nuestro voto en Set For All, fundamentalmente porque ya ha realizado méritos suficientes para abandonar la ínfima categoría. Recordamos que hace un mes quedó a la cabeza de Italian Bomb, dando toda la impresión que se le escapó el triunfo por nada. En su última salida, viene de arribar cuarta de Tsovaras y esta tarde buscará que “se alineen los planetas” y pueda cantar victoria. Casi en la misma línea de aspiraciones al éxito, ubicamos a Playa de Capri que en su primera actuación en este hipódromo, quedó tercera de la referida Tsovaras, quedando delante de nuestra candidata, por el pescuezo. Y como tercera en discordia, ubicamos a Thanks For Coming, que también cuenta con buenos arrimes.

Hagan juego, señores, que esta tarde hay función en el teatro del turf!!!

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 5 – 6 – 7

2da.) 2 – 7 – 3

3ra.) 2 – 7 – 3

4ta.) 5 – 3 – 6

5ta.) 9 – 5 – 2

6ta.) 2 – 5 – 3

7ma.) 3 – 9 – 6

8va.) 1 – 6 – 9

9na.) 2 – 6 - 1

10a.) 4 – 12 – 9 - 1

11a.) 10 – 6 – 4

12a.) 8 – 2 – 9

13a.) 5 – 9 – 4

14a.) 6 – 2 – 12 – 1