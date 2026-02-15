Sin una carrera jerárquica, son diez pujas comunes en el teatro del turf

Mitad de mes, domingo de “clásico” en la ciudad, pero como el espectáculo debe continuar en “modo verano”, esta tarde hay acción en el teatro del turf del Barrio Hipódromo. A partir de las 16, levanta el telón del circo hípico local para ofrecer una interesante función de 10 actos, estando anunciada la última carrera para las 20.30.

Sin cotejo de nivel jerárquico, destacamos el Premio “Emmbrujo” (1.200 mts.) a disputarse en segundo turno. El mismo es abierto para yeguas de 4 años, ganadoras de dos o tres carreras y han comprometido su presencia seis ejemplares dispuestas a medir fuerzas por una recompensa de $4.040.000. Entre dos o tres aspirantes con chances, por su corta pero efectiva campaña, vamos a darle nuestro voto a Manta de Colores. Fundamentalmente porque a pesar de no correr muy seguido –tiene disputadas tan solo cinco competencias, todas concretadas en el césped norteño- cada vez que sale a la pista sino gana, “pega en el palo”, lo cual la catapulta al nivel máximo de posibilidades. Recién a mitad del año pasado salió a la cancha por primera cosechando un segundo lugar y tras cartón un tercer puesto. Y a partir de allí la “clavó” en el ángulo, tres veces consecutivas. Por primera vez abandona San Isidro para correr en esta pista y seguramente va a tratar de imponer su velocidad de abajo – tiene sorteo nº1- para venirse de un viaje. Presentada por la entrenadora Marisa Zubiri tendrá en su montura por primera vez al jockey Jorge Peralta.

Una de las que tratará de no hacérsela fácil es J Be Game, otra que llega a esta carrera con el ego por las nubes, ya que al cuidado de Jorge Rivollier viene de enhebrar dos victorias consecutivas en este mismo tiro y utilizando la fórmula de correr de menor a mayor. Otra con sólidos antecedentes jerárquicos y con aspiraciones es Queen’s Reward, que es de venir cerca del fuego, pero sin chamuscarse.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf !!!

Candidatos para Hoy

1ra.) 6 – 3 – 9 (2 - 10)

2da.) 1 – 6 – 3

3ra.) 11 – 2 – 3

4ta.) 6 – 3 – 7

5ta.) 7 – 5 – 6 (2 – 1)

6ta.) 3 – 5 – 7 (8)

7ma.) 8 – 6 – 2 - 10

8va.) 6 – 12– 10

9na.) 11 – 4 - 10

10ma.) 8 – 12 – 2 – 10