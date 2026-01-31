Sin una carrera jerárquica, son doce pujas comunes en el teatro del turf

Ultimo día del primer mes del año y como el espectáculo debe continuar en “modo verano”, esta tarde hay nuevamente acción en el teatro del turf del Barrio Hipódromo. A partir de las 15.30, levanta el telón del circo hípico local para ofrecer una interesante función de doce actos, estando anunciada la última carrera para las 21.

Sin cotejo de nivel jerárquico, destacamos el Premio “Pionner” (2.000 mts.) a disputarse en sexto turno. El mismo es abierto para todo caballo de 3 años, ganador de una carrera y han comprometido su presencia ocho ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $5.900.000. Entre varios aspirantes con chances por su antecedente en las carreras de fondo, vamos a darle nuestro voto a Nassau fundamentalmente porque a pesar de su corta trayectoria su indudable roce al más alto nivel jerárquico lo convierte en el primer candidato. Su pico máximo lo alcanzó con ese segundo puesto en el Clásico “Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires” (G III-2.000 mts.) cuando perdió por “nada” contra Piñazo luego de un emocionante mano a mano que se extendió desde la entrada a la recta hasta el mismo disco. “Agrandados” con esa demostración sus dirigidos se tiraron a la pileta en el Gran Premio “Nacional” (G I-2.500 mts.) finalizando entre los del fondo. Una pausa en su entrenamiento y ahora “baja” a la categoría y prácticamente la tiene servida en bandeja como para sumar una presea que lo catapulte nuevamente al ruedo grande. Uno de los que tratará de hacérsela fácil es Idolo Zen de la escudería del entrenador Marcelo Sueldo que en la pretérita –y en esta misma distancia- se venía de un viaje y justo en la raya le dio caza Señor Dalton. Otro con antecedentes clásicos y que sube a la distancia con aspiraciones es Un Infierno.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.

Candidatos para hoy

1ra.) 3 – 1 – 2 (5)

2da.) 4 – 7 – 3 (2)

3ra.) 1 – 7 – 6

4ta.) 6 – 7 – 8 (5)

5ta.) 9 – 7 – 6 (4 – 10)

6ta.) 5 – 3 – 6

7ma.) 6 – 2 – 1

8va.) 5 – 1 – 8

9na.) 1 – 7 - 2

10ma.) 10 – 17 – 4 - 9

11ma.) 7 – 4 – 3 (6)

12ma.) 14 – 8 – 10 - 16