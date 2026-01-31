Tenis: Djokovic y Alcaraz son los finalistas de Australian Open

Los dos últimos años del tenis mundial tuvieron nombres propios: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, dominadores absolutos de los torneos de Grand Slam. Por eso, en la semifinal del Australian Open 2026, todo parecía encaminado a que el italiano, número dos del ranking, volviera a frustrar a Novak Djokovic, tal como había ocurrido en 2024. Sin embargo, el serbio volvió a demostrar por qué es una leyenda viva y, en un partido memorable, se impuso en cinco sets de altísimo nivel para meterse en una nueva final.

Sinner llegaba con un antecedente inédito: era el único jugador del circuito con historial favorable frente a Djokovic (6-4). Pero en el segundo turno de la Rod Laver Arena, el balcánico sacó a relucir toda su jerarquía. A los 38 años, el máximo ganador de Australian Open (10) y de títulos de Grand Slam (24) jugó uno de esos partidos que explican su lugar en la historia.

En la otra semifinal, Carlos Alcaraz protagonizó un duelo igualmente intenso frente a Alexander Zverev. El español parecía tener el encuentro bajo control hasta que los calambres condicionaron su movilidad y le costaron dos sets. Aun así, en el quinto parcial recuperó su mejor versión y selló el pase a su primera final en Melbourne.

De este modo, tras dos semanas exigentes, el torneo tendrá una final de alto voltaje: Djokovic y Alcaraz volverán a enfrentarse en un Grand Slam por tercera vez. Las anteriores fueron en Wimbledon, en 2023 y 2024, ambas con triunfo del murciano. Esta vez, el escenario será distinto, pero la expectativa es la misma.

Será un nuevo capítulo del duelo generacional: el serbio, en busca de su 25° major, y el español, de 22 años, que intentará conquistar su sexto Grand Slam en su cuarta final consecutiva. El choque decisivo se disputará el domingo