“Sueldo” contra “Sueldo” en el cotejo destacado de esta tarde en el Hipódromo

Ultimo martes de febrero con acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre nuevamente sus puertas para ofrecer un programa de trece carreras, entre las 15 y las 21. La competencia más destacada de la tarde es el tradicional Clásico “Criadores Argentinos del Sangre Pura de Carrera” (L-1.000 mts.), donde los cuatro participantes ganaron bajo la tutela del entrenador Marcelo Sueldo. Entre una asombrosa paridad de fuerzas, donde cualquiera de los participantes ha demostrado que tiene sobrada chance de alzarse con la victoria, vamos a confiar nuestro voto a Fantoche Pass, con un debut tempranero, ya que salió por primera vez a la pista palermitana el pasado 22 de noviembre defendiendo los colores del stud-haras “El Alfalfar”; oportunidad que cosechó un quinto puesto de Aspiring Artist luego de pelear adelante y mermar en los metros finales. Pequeña pausa, cambio de stud y de cuidador y ya en enero volvió para venirse de un viaje en esta pista, dejando en el camino a El Brigadier, que ha vuelta de hoja también ganó y al que esta tarde vuelve a enfrentar. Hoy sube un escalón en sus pretensiones, no obstante ello , por cartilla y por preparación, lo plebiscitamos arriba de todo.

Carrera reservada para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2023, con un peso uniforme de 55 kilos, ocupa el sexto turno de programación, con tan solo cuatro competidores, dispuestos a luchar por los $7.130.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance primaria de Fantoche Pass, no soslayamos las posibilidades que le caben a ejemplares probos como Chichipío que tras debutar en la recta de San Isidro con un triunfo de tal magnitud que movilizó a los responsables de su campaña a anotarlo en el Clásico “Guillermo Kemmis” (G III-1.000 mts.), quedando tercero y último de Lebron Blues. Baja un escalón jerárquico y tratará de hacer valer la experiencia adquirida en esa competencia. Y para completar la triple fórmula ubicamos a El Rayo Pass, con chances similares a los dos nombrados, pues a pesar que no le sobró nada en su triunfal debut, creció mucho en su andar mañanero que lo convierte también en candidato.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego, señores.

Los candidatos de Hoy…

1ra.) 1– 3 – 7 (9- 10)

2da.) 1 – 2 – 5

3ra.) 10 – 3 – 1 (5 – 8)

4ta.) 6 – 8 – 7 (11)

5ta.) 6 – 11 – 9 (4 – 7 – 10)

6ta.) 4 – 2 – 3

7ma.) 5 – 11 – 12 ( 6)

8va.) 5 – 9 – 2

9na.) 3 – 11 - 2 -1 (8)

10ma.) 4 – 3 – 2

11ma.) 4 – 5 – 8

12a.) 1 – 3 – 11

13a.) 6 – 3 – 2 – 15