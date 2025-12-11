Tarde de Turf y calor en el Hipódromo

Esta tarde vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un mega programa de dieciseis carreras, entre las 13.30 y las 21. En el clásico “República de Chile” (1.200 mts.), nuestro voto es para Meninha, una rendidora hija de Le Blues con una cartilla de presentación que lo ubica en la cúspide, ya sea corriendo cerca del fuego o viniendo a la expectativa. Con esas recetas es titular de seis triunfos notables, porque todos corresponden a cotejos en el nivel máximo, ya que en sus trece presentaciones nunca corrió la categoría, lo que habla a las claras que estamos en presencia de un ejemplar de brillante campaña, que de potranca supo dominar las carreras de velocidad en el ámbito platense. Hace unos días –el 19 de noviembre pasado- reprisó de una ausencia de más de cuatro meses y en emocionante final le cortó el vuelo a Calle de Tierra, ganándole por medio pescuezo en gran faena de su nueva monta Adrián Giannetti, alzándose así con el Clásico “Asociación Cooperativa de Criadores de SPC” (L-1.100 mts.). Superada la reprise es de esperar que repita su reciente gestión.

Carrera reservada para yeguas de 4 años y más edad, ocupa el sexto turno de la programación, con un lote de cinco competidoras, dispuestas a llevarse los $6.190.000 de premio que le espera a la ganadora. Si bien destacamos la chance superlativa de La Meninha, no soslayamos las posibilidades que le caben a un par de contrincantes, tal el caso de Emely de desplazamientos más que regulares ya que participó en once cotejos alzándose con cinco victorias. También llega a este enfrentamiento con el ego por las nubes - viene de hacerse clásica en Palermo- haciendo el trámite de uno a otro extremo dejando en el camino a Bichita de Luz, la misma receta que usará en su regreso a la pista donde entrena. Y ojo con Save Your Tears, otra que se acomoda a cualquier desarrollo, con lo cual ganó en los tres hipódromos “máximos”.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Los candidatos de Hoy…

1ra.) 4 – 3 – 5

2da.) 3 – 2 – 1

3ra.) 3 – 5 - 2

4ta.) 4 – 5 – 2

5ta.) 3 – 1 - 2

6ta.) 5 – 3 – 2

7ma.) 2 – 3 – 9

8va.) 6 – 3 – 9

9na.) 5 – 2 - 7

10a.) 1 – 6 – 9

11a.) 1 - 9 – 6

12a.) 11 – 4 – 5 - 6

13a.) 10 – 3 – 2

14a.) 10 – 4 – 8

15a.) 5 – 3 – 2

16a.) 12 – 5 – 2 - 1