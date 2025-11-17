TC: Ledesma volvió al triunfo en La Pampa y Canapino acaricia la corona

Chevrolet está de fiesta. Todavía no pudo festejar el 23er título de su historia, porque los perseguidores de Agustín Canapino se mantuvieron a tiro y prolongaron la definición de la Copa de Oro hasta la última fecha, pero hubo razones para que las banderas del Moño flamearan frente al podio -y también para que los del Óvalo se marcharan masticando bronca-. Christian Ledesma, referente de los de antes y campeón en 2007, consiguió un triunfazo en Toay después de que Mariano Werner (Ford) sufriera una falla mecánica y le sirviera la victoria en bandeja.

Camino a la última fecha, la situación del “Titán” no cambió: lidera con 189 puntos, 57,5 más que Santiago Mangoni (Chevrolet), 63 más que Matías Rossi (Toyota) y 64,5 más que Marcos Landa (Chevrolet), los únicos tres que pueden alejar al Titán del pentacampeonato. La definición será en el Mouras de La Plata.