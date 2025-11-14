Tenis: Alcaraz venció a Musetti y será el número 1 del ranking

Carlos Alcaraz aseguró el número uno del mundo y su pase a semifinales de las ATP Finals 2025 tras derrotar con autoridad al italiano Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 en Turín. Con este triunfo, el español no sólo selló su clasificación, sino que también garantizó terminar la temporada en la cima del ranking, consolidando su dominio absoluto en el circuito durante 2025.

Desde el primer game, Alcaraz impuso un ritmo arrollador: agresivo desde el fondo, preciso en los golpes decisivos y respaldado por un servicio prácticamente impenetrable, con apenas cinco puntos cedidos en toda la primera manga.

Musetti intentó variar alturas y velocidades para equilibrar el partido, pero nunca logró incomodar al número uno, que mantuvo la intensidad y cerró el encuentro con total autoridad. Alcaraz avanza así como líder de su grupo y firme candidato al título en Turín.