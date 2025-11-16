Tenis: Argentina llegó a Bolonia

Después de un viaje de casi 20 horas, la Selección Argentina de Tenis YPF arribó este sábado al mediodía a Bolonia, donde dentro de cinco días hará su debut en el Final 8 de la Copa Davis frente a Alemania. El equipo nacional ya se encuentra instalado en territorio italiano, sumándose a Tomás Etcheverry y Horacio Zeballos, quienes habían llegado con anticipación para comenzar la preparación.

La delegación emprendió su salida desde Ezeiza, con una escala en Madrid y un posterior vuelo a Venecia, desde donde completó el recorrido por tierra hasta Bolonia. Tras el arribo, los jugadores se registraron en el hotel asignado y luego se trasladaron al BolognaFiere, el complejo que será sede del torneo que reúne a las ocho mejores selecciones del mundo y que se disputará entre el 18 y el 23 de noviembre.

En su primer día, el plantel cumplió con las actividades oficiales programadas y más tarde realizó un entrenamiento liviano en las canchas auxiliares. Participaron Francisco Cerúndolo, Andrés Molteni y Francisco Comesaña, bajo la supervisión del subcapitán Eduardo Schwank.

Recién en la jornada de hoy el equipo tendrá su primer contacto con el court central, escenario donde el jueves 20 —no antes de las 13:00 de Argentina, con transmisión de TyC Sports y DSports— enfrentará al conjunto alemán encabezado por Alexander Zverev.

Mientras tanto, Etcheverry aprovechó la jornada para entrenarse durante tres horas junto al francés Arthur Rinderknech (N.º 29 del mundo), integrante del equipo de Francia que abrirá la competencia ante Bélgica el martes 18.

A las 12:00, Argentina participará del Welcome Event en el Palazzo Re Enzo, ubicado en la tradicional Piazza Maggiore, junto al resto de las selecciones. Por la tarde, el equipo continuará con su preparación en turnos diferenciados, tanto en el court central como en las canchas auxiliares, desde las 15:00 (hora local).

La cuenta regresiva ya está en marcha y el equipo argentino ajusta los últimos detalles con la mira puesta en el gran desafío que lo espera en Bolonia.