Tenis: Cerundolo y Etcheverry eliminados en Viena

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se despidieron en los octavos de final del ATP 500 de Viena, certamen que se juega sobre superficie rápida bajo techo. El porteño cayó ante el kazajo Alexander Bublik, mientras que el platense fue superado por el italiano Lorenzo Musetti. Con sus eliminaciones, ya no quedan representantes argentinos en el cuadro principal del torneo austríaco.

El circuito ATP Tour atraviesa su tramo final del año, con los torneos europeos como antesala del cierre de la temporada. La jornada del jueves resultó negativa para el tenis argentino: a las derrotas de Cerúndolo y Etcheverry se sumaron las eliminaciones previas de Sebastián Báez en Basilea y de Camilo Ugo Carabelli en Viena, marcando el fin de la participación nacional en esta etapa del calendario.