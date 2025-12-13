Tenis: Etcheverry se lesionó y abandonó en Buenos Aires

El tenista platenses Tomás Etcheverry debió retirarse de su partido ante Camilo Ugo Carabelli tras doblarse el tobillo izquierdo y abandonó al estar 6-3, 5-6.

Si bien resta hacerse estudios para definir la gravedad de la lesión, todo indica que se trata de un esguince. Esto enciende las alarmas para Retu y su objetivo de llegar en óptimas condiciones a disputar el primer Grand Slam del año, que tendrá lugar en Australia en el mes de enero.

El parate en la actividad le cortará el ritmo en la pretemporada pero Etcheverry afrontará la recuperación con optimismo.